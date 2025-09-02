プロ雀士でタレントの岡田紗佳（31）が、所属しているチームの“新ユニホーム”を披露し、「役満body 綺麗っす！」「スタイルえぐい！！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】役満ボディーの水着姿＆新ユニホームショット（複数カット）身長170センチ、バスト85・ウエスト58・ヒップ83という抜群のスタイルから、“役満ボディー”と呼ばれている岡田。プロ麻雀リーグ「Mリーグ」では、KADOKAWAサクラナイツに所属して