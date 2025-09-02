富山県警本部富山県警は2日、うその自動車登録をしたとして、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、ともに中国籍で、富山市大泉の公務員孫肖容疑者（46）と、石川県内灘町緑台の会社役員魏賢任容疑者（58）を逮捕した。富山県によると、孫容疑者は多文化共生推進室国際課の会計年度任用職員。逮捕容疑は共謀して1月21日、北陸信越運輸局石川運輸支局で、孫容疑者が使用する目的で購入した乗用車にもかかわらず、魏容疑者名