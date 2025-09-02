BTSのV（ヴィ）が、9月1日に韓国で開催された国際アートフェア「Frieze Seoul（フリーズ・ソウル）2025」のオープニングを記念するアートイベント「Paradise Art Night」に参加。オールブラックのシックな装いで登場し、インタビューではメンバー愛溢れる姿を見せた。 【動画】生き生きとした表情でインタビューに答えるBTS V ／エリック・ナムのインタビュー動画に登場／