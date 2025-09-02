Snow Manが9月1日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。グループ公式Xと番組公式Xでオフショットが公開された。 【写真＆動画】黒スーツで9人が集結したSnow Man『CDTV』オフショットなど ■新曲「カリスマックス」を黒スーツ姿で披露 Snow Manは『CDTVライブ！ライブ！』で新曲「カリスマックス」を地上波初披露。フルサイズでパフォーマンスした。 グループ公式Xでは「ご覧いた