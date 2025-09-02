かっぱ寿司は、2025年9月4日から9月24日までの間、『かっぱの中とろ&のどぐろ110円祭り』を全店で開催する。脂ののった濃厚なうまみが味わえる「みなみ鮪中とろ」と、炙ることで香ばしさを際立たせた「のどぐろ塩炙り」を、それぞれ一貫110円(税込)で提供するほか、秋の味覚を取り入れた彩り豊かな限定商品をラインアップする。〈『かっぱの中とろ&のどぐろ110円祭り』概要〉【開催期間】2025年9月4日〜9月24日【開催店舗