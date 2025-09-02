２日の午前、山形県鶴岡市加茂の民家の敷地内でクマが目撃されました。クマは家の網戸を開けようとしていましたが、住民が大きな音を出したところ逃げていったということです。 【画像】クマが開けようとした網戸 鶴岡市によりますと、きょう午前８時２０分ごろ、山形県鶴岡市の民家の敷地内にクマがいるのを住民が発見しました。 朝、ガサガサという音に気がつき見てみると、クマが網戸を開けようとしていたというのです。クマ