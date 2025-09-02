なにわ男子の公式TikTokで、高橋恭平と藤原丈一郎がMeland x Haukenの「CHERNOBYL 2017」で踊る動画が公開された。 【動画】なにわ男子・高橋恭平と藤原丈一郎のやりらふぃーダンスなど ■「なにわのやりらふぃーコンビ最強」の声集まる “やりらふぃー”に聴こえるサビがパリピの代名詞となり、一世を風靡したMeland x Haukenの「CHERNOBYL 2017」で、高橋＆藤原がダンス。 動画では、高橋は片腕にだけア&#