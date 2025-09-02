旭川市保健所は、2025年9月2日、旭川市内の飲食店で集団食中毒が発生したと発表しました。食中毒が発生したのは、旭川市東鷹栖の昼食宅配弁当専門店「昼めし屋」です。8月27日午前9時15分ごろ、「8月25日正午ごろに弁当を食べた同一グループのうち、複数人が下痢や腹痛などを呈している」という連絡がありました。保健所によりますと、8月25日に昼めし屋で調理された魚の揚げ物やザンギ弁当などを食べた692人中、13歳から81