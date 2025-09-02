2日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝147円92銭前後と、前日午後5時時点に比べ85銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円98銭前後と55銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース