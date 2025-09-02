1日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、9月27日（土）に佐賀県プロバレーボール振興協議会主催で行われる「SAGA久光スプリングス ファンミーティング 2025-26」 に中田久美ヘッドコーチと選手、チームマスコットのハルちゃんが出席することをクラブ公式サイトで発表した。 このイベントは佐賀県佐賀市にあるモラージュ佐賀北館1階モラ