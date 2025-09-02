回転寿司チェーン「くら寿司」が運営する、天然魚にこだわった漁港直送の市場「くらおさかな市場」！大阪府貝塚市の店舗では、仕入れから販売まで全て自社で行うことで、鮮度抜群の魚介類や手作り惣菜を提供しています。くら寿司のこだわりが詰まった、新しい形のお魚屋さんを紹介します くら寿司 鮮魚店「くらおさかな市場」 店舗名：くら おさかな市場所在地：大阪府貝塚市小瀬188営業時間：10:00〜20:00 &