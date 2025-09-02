愛知で過ごす、芸術の秋。9月27日から10月26日までの期間、国際芸術祭「あいち2025」と連携した「瀬戸現代美術展2025」が開幕します。会場はなんと“市場”。名古屋駅から1時間ほどで行ける尾張東地方卸売市場が、この秋だけはアートの香りに包まれます。やきものの街に芽吹く、新しい美術の風「瀬戸物（せともの）」という言葉をご存じですか？陶磁器全般を指す言葉ですが、その語源は、古くから窯業で栄え、“やきものの町”とし