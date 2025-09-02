【モデルプレス＝2025/09/02】歌手の鈴木亜美が2日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】鈴木亜美、美デコルテ大胆開放◆鈴木亜美、オフショルダーワンピ姿を披露鈴木は「スイッチ！ありがとうございました」と出演した番組に触れ、「気になる家電ありましたか？」とファンに呼びかけ。写真では、ブラウンのオフショルダーワンピースを着用し、美しいデコルテを披露している