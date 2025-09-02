お笑いコンビ・海原やすよ ともこ、お笑い芸人・友近がレギュラー出演する、カンテレ『キメツケ！』（毎週火曜後8：00※関西ローカル）がきょう2日、放送300回”迎える。【場面カット】やすとも＆友近ら「プレゼント交換はいつやっても盛り上がる〜！」の様子やすよの「キメツケ300回スペシャル！」の掛け声で番組がスタート。ゲストのナジャ・グランディーバ、北乃きい、ロッチ・中岡創一、チュートリアル・福田充徳もテ