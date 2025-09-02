GEEKOM（ギコム）はAMDのモバイル向けCPUであるAMD Ryzen AI 9 HX370を搭載したミニPC「GEEKOM A9 Max」の販売を開始した。GEEKOM公式Webサイトでの販売価格は169,900円だが、9月2日13時時点では30,000円の値引きが適用されて139,900円で購入できる。GEEKOM A9 Max○手のひらサイズの小型筐体に高いAI性能を搭載Zen 5アーキテクチャとZen 5cコアの組み合わせによるRyzen AI 9 HX370は、最大50TOPSのNPUを搭載し、CPU／GPUの性能と