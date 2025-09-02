TBSの良原安美アナウンサー（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。超ミニスカートからスラっと伸びた美脚ショットを公開した。【写真】「脚長い〜」ミニスカ美脚ショットを披露したTBS良原安美アナ「9月になってしまった!!カレンダーがひとりでスタスタどんどん先を歩いて行っているような気がします8月のできごと。数年ぶりのアフタヌーンティーへいきました」と近況を報告。シックなミニ丈スカートからスラッと伸びた