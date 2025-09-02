リヴァプールは9月1日、ニューカッスルからスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（25）を完全移籍にて獲得したことを発表した。英『BBC』によると、移籍金は最大で1億3000万ポンド（約258億）になるようで、これは英国史上最高額になったという。一時はニューカッスルでの練習参加を拒否するなど、移籍を強行しようとしていたイサク。今夏最も市場を騒がせたストライカーの去就は最終日に決着したが、イサクは加入の喜びを語