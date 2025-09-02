チェルシーに所属するラヒーム・スターリング（30）の今夏の去就はどのような結末を迎えるのだろうか。2022年夏にマンチェスター・シティからチェルシーに加入したスターリングだったが、エンツォ・マレスカが監督に就任した昨夏戦力外に。そのため昨シーズンはアーセナルへのレンタル移籍を果たしたが、同クラブでは公式戦28試合で1ゴール5アシストと期待はずれのパフォーマンスに終わった。そんなスターリングは今夏の移籍が有力