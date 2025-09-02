静岡･沼津市の60代の無職の男性が、通信事業者社や警察官をかたるうその電話を信じ、約900万円相当の金地金1枚と現金100万円をだまし取られ、警察が特殊詐欺事件として調べています。警察によりますと、8月上旬に、沼津市の60代の無職の男性宅に、通信事業者を装った自動音声電話があり、男性が対応したところ、警察官や検察官をかたる相手に電話がつながり、「あなた名義の携帯電話が犯罪に使われた」「捜査に協力しないとあなた