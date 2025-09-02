ILLITが日本デビューに合わせて大規模なプロモーションを展開し、話題を集めている。【話題】ILLIT、日本デビューショーケースでお祝いサプライズ！9月2日、所属事務所BELIFT LABによると、ILLITは9月2日から15日までの約2週間、東京と大阪の「SHIBUYA109」でコラボキャンペーン「SHIBUYA109 × ILLIT AUTUMN CAMPAIGN」を開催する。館内外にはILLITの大型写真が掲示され、映像や音楽も流れる。さらに両店舗では、日本デビューシン