「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去していたことが９月１日、分かった。８７歳だった。２０１０年の京都大賞典、日経新春杯の重賞２勝を挙げたメイショウベルーガなどを管理した元調教師の池添兼雄さんは「本当、ものすごくお世話になった方です。ありがとうございます」と感謝の言葉を述べた。「メ