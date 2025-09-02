乗用車用とSUV用を併合、『スポーツ』を新設定ミシュランから第3世代のオールシーズンタイヤ、『クロスクライメイト3』、『クロスクライメイト3スポーツ』が、9月2日に発表された。発売は10月からとなる。【画像】ドライ&ウェット性能は夏タイヤ並み？ミシュランのオールシーズンタイヤ『クロスクライメイト3』登場！全91枚第1世代となる『クロスクライメイト』は2015年に欧州で発売され、2019年に日本で発売。2021年には第2