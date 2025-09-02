タレントの小倉優子が9月1日に自身のアメブロを更新。新学期の弁当や、三男が手伝ってくれた夕食を公開した。この日、小倉は「新学期」というタイトルでブログを更新し「今日からお弁当生活です」と報告。「昨夜から下味に漬けておいた唐揚げを揚げて冷凍ストックしていた肉団子を温めてピーマンと塩昆布を炒めて海老とレンコンも炒めて冷凍食品のさつまいもを凍ったまま入れて出来上がりでした」と弁当の内容を写真とともに説明し