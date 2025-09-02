国内136都市の魅力度ランキングで、大阪市が5年連続で1位となりました。万博の開催で、経済や文化交流が活性化していることなどが評価されました。都市の魅力度ランキングは、森ビルのシンクタンク「森記念財団」が毎年発表しているもので、東京23区を除く全国136都市を、経済、研究開発、文化、生活、環境、交通アクセスの6分野で評価しています。1位の大阪市は、大阪・関西万博の開催に向け、大阪駅や難波駅周辺が再開発されたほ