大相撲で十両以上の関取衆で構成される力士会が２日、東京・両国国技館内で行われた。秋場所（１４日初日、両国国技館）の前後で引退相撲、断髪式を控える湊川親方（元大関貴景勝）、振分親方（元関脇妙義龍）、岩友親方（元関脇碧山）が姿を見せ、関取衆にあいさつを行った。１０月４日に両国国技館で「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」を行う湊川親方は「場所休みで体もキツい中でご協力いただく」と関取衆に感謝を述べた。マ