愛知県一宮市で今年5月、妊娠9か月の女性が車にはねられて死亡した事件をめぐり、名古屋地検が事故直後に生まれた女の子への過失運転傷害罪での立件が可能か追加捜査をすることが分かりました。この事件は今年5月21日、愛知県一宮市で、妊娠9か月だった研谷沙也香さん（31）が車にはねられて死亡したものです。事故直後の帝王切開で生まれた女の子は、事故で酸素が行き届かない時間が続いたことから脳にダメージを負い、現在も意識