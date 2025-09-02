TBSは、8月27日に海外ロケ中での死亡事故が発生したTBS系ドラマ『VIVANT』（2026年放送予定）の撮影を、8月31日に再開したことが明らかになった。ORICON NEWSの取材に対し、TBSが回答した。【写真あり】続投決定か!? 『VIVANT』新カットに“ある人物”が登場！同局は「現地の安全対策を整え、日本時間8月31日より撮影を開始しました」と回答した。TBSは8月29日に事故について、「ドラマ『VIVANT』海外ロケでの衛生設備品運搬