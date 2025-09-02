２日、モンゴルのフレルスフ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／丁海濤）【新華社北京9月2日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は2日午前、2025年上海協力機構（SCO）サミットと中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動に出席するため訪中したモンゴルのフレルスフ大統領と北京の人民大会堂で会見した。２日、北京の人民大会堂で行われた会見の様子。（北京＝新華社記者／丁