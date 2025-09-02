お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（50）が1日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。自身の芸風について語った。徳井は「よしもと男前ランキング」に3年連続1位で殿堂入りするほど、事務所も認める“男前芸人”。そのビジュアルゆえに苦労したこともあったと振り返った。その一つが芸風。司会の「ウエストランド」井口浩之から「とんでもなくイケメンってなっちゃうと、ネタム