演歌歌手の辰巳ゆうと（27）が2日、大阪市内で、初出演する「松竹新喜劇九月公演」（20〜28日、大阪松竹座）の取材会に出席した。辰巳は名作「愚兄愚弟」で、物語が大きく動くきっかけとなる青年・恒夫を、さらに劇団代表作のひとつ「駕籠や捕物帳」では殿様と、うり二つの大泥棒の2役を演じる。本公演を終えた後のカーテンコールで新曲「運命の夏」など数曲披露する予定で「ポップス調の曲なんですが、カツラに着物で歌う