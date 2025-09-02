焼肉が大好きな尾持トモ(@o0omotitomo0o)さん。風邪気味でも、ホルモンを食べてすっかり元気になり就寝します。しかし翌朝、おなかの異常に気づきます。いつものことと下痢止めを飲むも、症状は悪化してしまいます。悪寒や血便、発熱まで…。一体何が彼女の体を蝕んでいたのでしょうか。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。 ©o0omotitomo0o ©