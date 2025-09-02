サントリーホールディングスの新浪剛史会長が辞任することがわかりました。【写真を見る】【速報】サントリーHD・新浪会長が辞任違法薬物めぐり捜査対象複数の関係者によりますと新浪会長は違法薬物をめぐり福岡県警から取り調べを受けているということです。また、先月福岡県警が関係先を家宅捜索しましたが、違法薬物は確認されなかったということです。このあと午後3時から鳥井社長らが会見を開く予定で、詳しい辞任の理由を