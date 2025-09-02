英語検定試験「TOEIC」の不正受験事件を受け、運営法人「国際ビジネスコミュニケーション協会」は2日までに、本人確認を厳格化するため、顔写真やICチップ搭載の本人確認書類を事前にオンラインで登録する「デジタル受験票」を来年9月までに導入すると明らかにした。協会によると、登録時に求める書類は原則としてICチップ付きの運転免許証やマイナンバーカードに限定し、会場でも提示を求める。所持していない場合は居住地を