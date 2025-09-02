米ニュース専門放送局CNBCのウェブサイトは8月27日、「中国の大手電気自動車（EV）メーカーは世界の自動車市場をいかに再構築するのか」と題した記事を掲載しました。記事では、中国のEV産業は発展の速さと規模で世界を驚かせ、この勢いは少しも鈍化する傾向を見せていないと述べています。報道は、「かつて中国EVメーカーの潜在力を過小評価した人は少なくない。EVメーカーの米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）はイ