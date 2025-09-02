【モデルプレス＝2025/09/02】女優の中谷美紀が9月1日、自身のInstagramを更新。ザルツブルクの自宅庭を披露し、話題を呼んでいる。【写真】中谷美紀、自然豊かな広大庭にリス◆中谷美紀、ザルツブルクの自宅庭披露中谷は「ザルツブルクの庭で暮らす野生の黒リスと視線が交錯したような…」とザルツブルクでの日常を報告。木の幹に佇む黒いリスの姿を動画で捉えた自宅庭での様子を載せている。この投稿に、ファンからは「癒される