【モデルプレス＝2025/09/02】モデルの近藤千尋が1日、自身のInstagramのストーリーズを更新。新学期初日に作った手料理の数々を公開し、反響が寄せられている。【写真】近藤千尋、彩り豊かな家庭的料理◆近藤千尋、新学期1日目の豪華手料理を披露近藤は「新学期1日目は照り焼きチキン」と料理のメニューを紹介し、照り焼きチキンを中心とした食卓の様子を公開。「カルシウムはしらすでたっぷり」と栄養面への配慮も明かしながら、