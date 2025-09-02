ソフトバンクの育成2年目、藤原大翔投手（19）が2日、福岡県筑後市のファーム施設でブルペン投球した。力強いフォームで真っすぐと変化球を織り交ぜて50球。「変化球の高さはあまり良くなかった。ただ、調子はちょっと上がってきた」とうなずいた。福岡・飯塚高から育成ドラフト6位で入団した右腕。7月11日のウエスタン・広島戦（タマスタ筑後）で初めて2軍での登板を経験し、1回1失点で最速を1キロ更新する155キロをマークし