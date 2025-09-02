【モデルプレス＝2025/09/02】乃木坂46の金川紗耶が2日、自身のInstagramを更新。ウエストをのぞかせた私服姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】乃木坂メンバー、美ウエスト大胆披露の私服姿◆金川紗耶、大胆ウエスト見せ私服を公開金川は「勇気出してきてみたトップス」とつづり、私服姿の写真を公開。ショート丈でウエスト部分に紐が付いたノースリーブトップスで、美しいスタイルを披露している。この投稿に、ファンからは「