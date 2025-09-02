マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年8月18日〜8月31日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。20代女性編第2位『よくある令嬢転生だと思ったのに』○20代男性編1位は『アオアシ』、第2位は『入学傭兵』、第3位は『バトルスタディーズ』がランクイン。○20代女性編1位は『踏んだり、蹴ったり