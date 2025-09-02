ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」が２日に開幕。水面での熱戦に先立って場内のイベントホールでオープニングセレモニーが行われ、出場全４７選手が集まったファンに意気込みを明かした。当地水面を大得意とする清水沙樹（３８＝東京）は「清水沙樹といえば江戸川！」とお決まりのフレーズを発し「今節も女子選手イチの?江戸川愛?で江戸川といえば清水沙樹と言ってもらえるようないい