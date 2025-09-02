武藤経済産業相は２日の閣議後記者会見で、三菱商事などの企業連合が秋田県沖と千葉県沖の計３海域で進めていた洋上風力発電事業から撤退したことを巡り、近く両県で法定協議会を開催すると明らかにした。法定協議会では、三菱商事が撤退の理由を地元関係者に説明し、同社と経産省が地元から意見を聞く。武藤氏は「地元の意向を踏まえてできるだけ速やかに再公募を行い、洋上風力事業が再開されるようにしたい」と述べた。経