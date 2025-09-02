ストロングスタイルプロレスは２日、１１日の後楽園ホール大会に、スターライト・キッド（スターダム）が参戦すると発表した。対戦カードは近日中に発表する。キッドは３月１３日の同後楽園大会に出場が予定されていたが、試合中の負傷のため欠場となっていた。１１日後楽園大会ではメインイベントでレジェンド選手権が行われ、第２０代王者の船木誠勝（フリー）が黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（プロレスリングアップタウン）と２