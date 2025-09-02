陸上男子１００メートルで世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）が２日、宮崎・都城市で合宿を公開。この日、東京世界陸上（１３日開幕）の日本代表に選出され「本当は余裕を持って内定して、そこに向けて準備、という流れが一番だったけど、色々と（ケガなど）ハプニングもある中。でも最大限の準備はしてきたので、これから２週間、しっかりと合わせていけたら」と語った。１日に宮崎入りし、こ