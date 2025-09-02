浜松市中央区内の広場に設置してある水栓の蛇口2個、約2000円相当を盗んだ疑いで、64歳の無職の男が9月2日に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区高塚町に住む無職の男（64）です。警察によりますと、男は7月13日午前3時頃、浜松市中央区倉松町の広場に設置してある水栓の蛇口2個（約2000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 13日に自治会の人から警察に通報があり、警察は防犯カメラなどの捜査から男