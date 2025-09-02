9月2日午前、新潟県糸魚川市の県道脇の田んぼで軽トラックが炎上し、車内から1人の遺体が見つかりました。9月2日午前10時過ぎ、糸魚川市根小屋の県道脇の田んぼで、近くを通りかかった人から「軽トラックが田んぼの中で横転して、出火している」と消防に通報がありました。消防車両4台が出動し、火は約30分後に消し止められましたが、車内から性別・年齢不明の1人の遺体が見つかりました。警察は遺体の身元の特定を急ぐとともに、