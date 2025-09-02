８月２８日、２０２５平潭海島合唱大会でパフォーマンスを披露するＲａｂｂｉｔＣａｔ。（福州＝新華社配信）【新華社福州9月2日】中国福建省福州市の平潭島で「2025平潭海島合唱大会」が開かれ、日本からアカペラグループ「RabbitCat」と立命館大学の「ReMember」が初めて参加した。両グループは歌声を披露し、中国訪問の体験を語った。RabbitCatのメンバーは、中国の街中で日本の音楽がよく流れ、多くの観客が曲を知っ