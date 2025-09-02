「修善寺駅〜下田駅」の新系統を設定東海バスは2025年8月28日、修善寺駅と河津駅を結ぶ路線バスの「天城峠線」でダイヤ改正を行い、下田駅まで運転する系統を新設すると発表しました。【観光に便利】「修善寺駅〜河津駅／下田駅」のバス時刻表天城峠線は、伊豆箱根鉄道駿豆線の終点・修善寺駅（静岡県伊豆市）から天城峠や河津七滝温泉などを経由して伊豆急行線の河津駅（静岡県河津町）に至る路線です。伊豆半島の“背骨”部