高松市役所 高松市は、街路樹の植え替えや撤去などの管理計画案に対するパブリックコメントを募集しています。 高松市によると、市が管理する街路樹は約5800本で、その多くが植栽から40年以上経過しています。そのため、老木化による腐敗の進行や、根上がりによる地面の隆起、架線への干渉などの問題が発生しているということです。 市は毎年剪定作業を行っているものの、1年間に剪定できるのは全体の40％に留まっていま