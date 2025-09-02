将棋の藤井聡太七冠が海外対局の地・シンガポールに到着し、4日の王座戦への抱負を語りました。シンガポールでは王座戦五番勝負の第1局が行われます。藤井七冠にとって海外対局は、2023年のベトナムに続いて2回目です。藤井七冠（23）「現地の方に将棋の面白さ、魅力が伝えられるような内容の将棋にできれば」藤井七冠は早速、地元民からも愛される市場を訪れ、屋台の味を楽しむなどして過ごしていました。対局は4日に行われる予定