サントリーホールディングスの新浪剛史会長サントリーホールディングス（HD）は2日、新浪剛史会長（66）が1日付で辞任したと発表した。新浪氏が購入したサプリメントが違法の疑いがあるとして福岡県警の捜査対象となったためだ。新浪氏を除く全取締役と全監査役が辞任を求める方針を確認し、「一身上の理由」とする辞任届を1日に受理した。今回の対応について「捜査の結果を待つまでもなく、会長の要職に堪えないと判断した」と